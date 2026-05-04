La víctima fue identificada como José Fernando Erazo Quintana, de 37 años, quien se encontraba realizando labores de patrullaje cuando requirió a un hombre que presentaba actitud sospechosa.

Según versiones preliminares, el sujeto se habría resistido al procedimiento y, en medio del enfrentamiento, disparó contra el uniformado. El patrullero fue trasladado al Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Tras una rápida reacción de las autoridades, el presunto responsable fue capturado y quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones.