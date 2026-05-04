En el lugar falleció la joven Yoselin Samboni, mientras que su madre, Hercilia Prado, fue trasladada en estado crítico a un centro asistencial, donde murió horas después debido a la gravedad de las heridas. Con este desenlace, el hecho fue catalogado como un doble homicidio.

De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes habrían llegado hasta la residencia y abierto fuego sin mediar palabra, para luego huir del lugar. Las circunstancias y móviles del crimen aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

En respuesta a la gravedad del caso, la Alcaldía de Vijes, en articulación con la Gobernación del Valle, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar y capturar a los autores del crimen.

Asimismo, se hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades y aportar datos que contribuyan al esclarecimiento de este hecho, mientras crece la preocupación por la seguridad en esta localidad del Valle del Cauca.