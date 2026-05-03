Según la Policía, uniformados realizaban patrullajes en el barrio Colón cuando identificaron un vehículo en el que se movilizaban dos hombres y una mujer, quienes aparentemente se encontraban en estado de embriaguez.

De acuerdo con versiones de ciudadanos del sector, estas personas habrían intentado cometer un robo que no se concretó. Sin embargo, ninguna víctima presentó denuncia formal.

Ante la alteración del orden y debido a que algunos habitantes intentaban agredirlos, las autoridades trasladaron a los involucrados al Centro de Traslado por Protección. Además, el vehículo en el que se movilizaban fue inmovilizado.

El caso se viralizó luego de que circularan videos donde se observa a la influenciadora esposada junto a otras dos personas mientras la Policía controlaba la situación.

No es la primera vez que su nombre aparece en hechos similares. En 2023 también fue vinculada a un presunto hurto en Cartagena, caso en el que posteriormente recuperaron varios objetos reportados como robados.