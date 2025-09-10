“Nosotros aspiramos a tener 25 senadores, entre otras cosas porque si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista. Ese es el único que tenemos fijo ya”, señaló Vallejo, al explicar que la propuesta surgió del propio exmandatario y no de la dirección de la colectividad.

El dirigente precisó que la conformación de la lista estará a cargo de un comité evaluador que definirá el orden de los aspirantes con base en criterios como formación académica, reputación, honorabilidad, representación regional e identificación con los principios del partido.

Uribe, quien ya ha ocupado una curul en dos periodos (1986-1994 por el Partido Liberal y 2014-2020 encabezando la lista del Centro Democrático), fue el primer expresidente de Colombia en lograr una votación histórica en el Congreso con más de 875.000 sufragios.

La eventual candidatura se da en medio de un contexto judicial complejo, pues el exmandatario enfrenta un proceso por presunto soborno a testigos. No obstante, desde el Centro Democrático aseguran que su nombre representa un respaldo clave para el futuro de la colectividad.