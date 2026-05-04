El hecho tuvo lugar en la calle 26K con carrera 10, punto en el que la comunidad alertó a las autoridades tras escuchar las detonaciones. La reacción inmediata de la Policía permitió intervenir rápidamente y controlar la situación en el sector.

Como resultado del operativo, un hombre fue capturado en el lugar, señalado de estar involucrado en el intento de hurto. La acción oportuna evitó que el hecho escalara y permitió restablecer el orden en pocos minutos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si hay más personas comprometidas en este caso, mientras crece la preocupación entre los habitantes por los recientes episodios de inseguridad.