Según explicó en redes sociales la creadora de contenido @la.ordenatriz, una de las áreas más críticas es la goma del tambor, donde suelen aparecer hongos por la oscuridad y la humedad constante.

La experta recomienda comenzar limpiando el dispensador de detergente, retirándolo y lavándolo a fondo con ayuda de un cepillo pequeño para remover residuos incrustados.

Luego sugiere enfocarse en la goma de la puerta. Para eliminar el moho, propone colocar paños viejos empapados en cloro sobre toda la superficie afectada durante unas 12 horas. Después se retiran y se limpia la suciedad acumulada.

Otra parte fundamental es el filtro, donde suelen quedar pelusas, residuos y agua estancada. Este debe lavarse con agua y jabón, limpiando también el compartimento interno.

Para una desinfección profunda, recomienda verter cloro en el tambor y en el cajetín del detergente, ejecutar un ciclo largo con agua caliente y luego hacer un segundo lavado en vacío para enjuagar completamente.

Además, aconseja dejar la puerta abierta después de cada uso para ventilar el interior y evitar la aparición de hongos. Un mantenimiento periódico no solo mejora la higiene, también prolonga la vida útil del electrodoméstico.