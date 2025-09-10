Fiel a su esencia carismática y a la majestuosidad artística que lo caracteriza en el escenario, Liñán grabó este trabajo totalmente en vivo en Valledupar, durante la celebración de su cumpleaños.



El álbum reúne siete canciones, de las cuales cuatro son homenajes a grandes maestros del vallenato, dos son éxitos propios reinventados con un aire fresco y moderno, y un tema muy especial: la versión vallenata de “¿Por qué me haces llorar?”, con la que Orlando Liñán le rinde tributo al ícono mexicano Juan Gabriel, respetando la esencia de la obra original, pero dándole un sello inconfundiblemente vallenato.