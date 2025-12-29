El anuncio fue realizado durante una alocución presidencial en horas de la noche, en la que el mandatario estuvo acompañado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y su hija Antonella. En su intervención, el jefe de Estado explicó que este ajuste hace parte de una nueva visión del ingreso laboral, que ahora será denominado “Salario Vital Familiar”, basado en los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y orientado a garantizar condiciones de vida dignas para los hogares colombianos.

De acuerdo con lo informado, el salario base sin auxilio de transporte será de $1.746.000, mientras que el valor total, sumando dicho auxilio, alcanzará los $2.000.000 mensuales.

Comparativo con 2025

Cabe recordar que en 2025 el salario mínimo, incluyendo el auxilio de transporte, se ubicaba en $1.623.500. Con el nuevo ajuste, el ingreso mensual de los trabajadores que devengan el mínimo aumentará en $376.500, lo que representa uno de los incrementos más altos de los últimos años.

El Gobierno Nacional aseguró que esta decisión busca fortalecer el poder adquisitivo, enfrentar el impacto del costo de vida y avanzar en la reducción de las brechas sociales, en un contexto marcado por la discusión sobre inflación, empleo y justicia social.

El presidente Petro reiteró que el objetivo del Salario Vital Familiar es que el ingreso laboral no solo cubra lo básico, sino que permita a las familias acceder a condiciones de mayor bienestar y dignidad, en línea con estándares internacionales.