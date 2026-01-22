El crimen fue reportado en horas de la noche del miércoles, cerca de la urbanización Panorama. De acuerdo con versiones preliminares entregadas por la comunidad, la víctima habría sido atacada, al parecer, durante un intento de hurto, lo que derivó en un desenlace fatal.

El hombre fue identificado como Juan David Bermeo, un joven que, según residentes del sector, trabajaba en una estación de combustible del municipio. La gravedad del ataque le causó la muerte en el lugar de los hechos, antes de que pudiera recibir atención médica.

Unidades de la Policía llegaron hasta la zona, acordonaron el sitio y adelantaron las diligencias judiciales correspondientes, mientras se recopilan testimonios y material probatorio que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de este homicidio.

La comunidad de Roldanillo se mostró consternada por este nuevo episodio de violencia y reiteró el llamado a las autoridades para reforzar las acciones de seguridad en el municipio.