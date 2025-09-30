El crimen ocurrió en la finca Los Cedros, ubicada entre las veredas Quebrada Negra y El Paraíso, en el corregimiento de Venus.

De acuerdo con información preliminar, hasta el lugar llegaron varios hombres armados preguntando por el esposo de Luz Mery Pardo Aguirre. Al no encontrarlo en la vivienda, los agresores dispararon contra su compañera sentimental, causándole la muerte en presencia de su familia.

La víctima falleció en el sitio tras recibir múltiples impactos de arma de fuego. Su cuerpo permaneció por varias horas en la finca, ante la imposibilidad de que las autoridades y el carro fúnebre pudieran ingresar debido a los graves problemas de orden público que afectan a la ruralidad tulueña.

Asimismo, se conoció que en el mismo hecho fue asesinado un primo de la mujer, identificado como Geovanny Pardo.

Versiones extraoficiales señalan que las víctimas serían oriundas del municipio de Roldanillo.

Las autoridades aún no han entregado un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido ni sobre los responsables del ataque.