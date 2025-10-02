En el barrio Farfán, sector conocido como “siete canchas”, un hombre identificado como José Luis Granados Saldarriaga fue atacado a bala por desconocidos, quienes lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones, ocasionándole la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Hasta la zona llegaron unidades de la Policía Judicial para adelantar los actos urgentes y recoger elementos materiales probatorios que permitan dar con los responsables de este nuevo homicidio que genera consternación en la comunidad tulueña.

De manera casi simultánea, en el corregimiento de Aguaclara, otro hecho violento se registró en una peluquería del sector “Palo de Mango”, donde fue asesinado John Eferson Gil Zamora.

Las autoridades investigan si estos crímenes, ocurridos con pocos minutos de diferencia y en lugares distantes, tendrían alguna relación, mientras la ciudadanía expresa su preocupación por la crítica situación de seguridad en el municipio.