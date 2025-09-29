Según las primeras versiones, dos hombres jóvenes llegaron hasta el sector donde residía el menor y lo abordaron con arma de fuego, disparándole en repetidas ocasiones. Tras el ataque, los agresores intentaron huir a bordo de una motocicleta, pero gracias a la rápida reacción de la Policía fueron capturados metros más adelante. En su poder se encontró un revólver y el vehículo en el que pretendían escapar.

Aunque la familia trasladó de inmediato al estudiante hasta el hospital local, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después debido a la gravedad de las heridas.

El hecho ha provocado una profunda consternación en la comunidad educativa. La Institución Manuel Antonio Bonilla, a través de un comunicado en redes sociales, lamentó la pérdida de su estudiante del grado 11-2 y expresó solidaridad con la familia. “Nuestra familia Bonillista se encuentra de luto. Jerónimo era un joven alegre, lleno de sueños por cumplir. Su partida es una pérdida irreparable”, señaló la institución.



De acuerdo con las autoridades, los responsables tienen 18 y 17 años de edad. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por el homicidio.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, también se pronunció sobre el caso a través de sus redes sociales: “Con tristeza e indignación lamento y rechazo profundamente el asesinato de Jerónimo Castaño Martínez. La violencia que arrebata la vida de cualquier vallecaucano nos duele, pero la muerte de un joven con tantos sueños por cumplir nos golpea de manera profunda”.

Este hecho se suma a una serie de casos de violencia que han cobrado la vida de estudiantes en el departamento durante 2025, lo que ha despertado llamados de urgencia para reforzar la seguridad y garantizar entornos seguros para niños y jóvenes.