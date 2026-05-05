De manera preliminar, se conoció que la joven uniformada presentaba una herida por arma de fuego. El hecho se registró dentro de las instalaciones militares, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos de indagación para establecer lo ocurrido.

El Ejército Nacional confirmó el caso y aseguró que ya se encuentran en marcha todas las acciones necesarias para esclarecer las circunstancias de la muerte. Asimismo, la institución expresó que se brinda acompañamiento permanente a la familia de la soldado durante este proceso.

La situación generó consternación entre los miembros de la unidad militar en la que prestaba servicio la joven. Paralelamente, las autoridades competentes analizan el contexto del caso y no descartan ninguna hipótesis, incluyendo posibles reportes o situaciones previas relacionadas con la víctima, aspecto que aún no ha sido confirmado oficialmente.

El caso permanece en investigación y será la autoridad judicial competente la encargada de determinar las causas exactas y posibles responsabilidades en este hecho que hoy es materia de indagación.