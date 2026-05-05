Según la investigación adelantada por la Policía, el conflicto se habría originado por una interacción en redes sociales, luego de que la víctima enviara una solicitud de amistad a la pareja sentimental del hoy detenido. Este hecho habría provocado una reacción violenta que terminó en el ataque.

Tras el disparo, la víctima sufrió lesiones de extrema gravedad y permanece bajo atención médica. Reportes preliminares indican que su condición es delicada y podría enfrentar secuelas permanentes, entre ellas una posible cuadriplejia.

Las autoridades iniciaron de inmediato las labores de seguimiento que permitieron identificar al presunto agresor, quien fue capturado dos días después mediante orden judicial y puesto a disposición de la justicia.

El caso ha generado preocupación por los niveles de intolerancia evidenciados, especialmente dentro del entorno familiar, y reabre el llamado de las autoridades a resolver los conflictos por vías pacíficas para evitar consecuencias irreparables.