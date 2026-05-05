De acuerdo con el reporte preliminar, las víctimas —ambas de sexo masculino— presentaban múltiples heridas ocasionadas por arma de fuego. En el mismo punto, las autoridades hallaron un vehículo tipo taxi abandonado a un costado de la vía, identificado con placas VCY551.

Unidades del Ejército y la Policía Metropolitana de Cali hicieron presencia en el lugar, ubicado a unos 10 minutos del casco urbano, para adelantar la inspección técnica de los cuerpos y el respectivo procedimiento judicial.

Como parte de las labores investigativas, se han implementado sobrevuelos con drones en la zona con el fin de recolectar material probatorio que permita establecer las circunstancias del ataque y posibles responsables.

Hasta el momento, las identidades de los fallecidos no han sido confirmadas y el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes.