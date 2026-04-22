Según el reporte oficial, la paciente se encuentra en buen estado general, permanece en aislamiento y está a la espera de una segunda muestra de suero para continuar el proceso diagnóstico. Con este caso, ya son cinco los contagios registrados en 2026, todos relacionados con viajes internacionales.

Los casos anteriores corresponden a tres personas en Bogotá y una en Bucaramanga, la mayoría con antecedentes de viaje a México. Aunque hasta el momento no se ha confirmado transmisión local, las autoridades advierten que el riesgo de brotes persiste debido a la alta contagiosidad del virus.

Expertos señalan que el sarampión es una de las enfermedades más transmisibles, ya que una persona infectada puede contagiar entre 12 y 18 más. Además, el virus puede propagarse incluso antes de que aparezcan los síntomas, lo que dificulta su control.

Entre los grupos más vulnerables están niños menores de cinco años, especialmente menores de un año, personas inmunosuprimidas y adultos jóvenes con esquemas de vacunación incompletos.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a verificar el esquema de vacunación, especialmente a quienes tengan previsto viajar a países con brotes activos. En Colombia, la vacuna contra el sarampión hace parte del esquema regular, conocida como triple viral (SRP), con una dosis a los 12 meses y refuerzo a los 18 meses.

Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupción cutánea. Ante estos signos, las autoridades recomiendan acudir de inmediato a un servicio de salud, mantener aislamiento y evitar el contacto con poblaciones vulnerables.

Aunque el país no registra transmisión comunitaria, el aumento de casos importados mantiene en vigilancia a las autoridades, que insisten en la vacunación como la principal medida para evitar la reaparición del sarampión como problema de salud pública.