El hecho violento se registró en las últimas horas en el departamento del Meta. En videos difundidos en redes sociales se observa a las dos víctimas heridas sobre una zona verde tras el ataque armado.

Según información preliminar, la motocicleta en la que se desplazaban tenía publicidad política relacionada con el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La persona que acompañaba al exmandatario resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial en el municipio de Granada, donde permanece bajo atención médica.

Tras conocerse el crimen, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó lo ocurrido, expresó condolencias a la familia y anunció la realización de un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación de orden público en el departamento.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables y móviles del ataque.