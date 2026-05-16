En 2023, la cantante decidió dejar Colombia con un objetivo claro: buscar mejores oportunidades económicas y fortalecer su carrera artística en Estados Unidos. Con su voz, su talento y una enorme determinación, comenzó desde cero en escenarios pequeños, conquistando poco a poco al público latino.

“Empecé cantando en restaurantes y discotecas, y poco a poco fui llegando al hogar de muchas personas. La gente creyó en mí, vio mi potencial, mi talento y la elegancia de mi trabajo”, recuerda la artista.

Durante más de un año, Fayine logró abrirse espacio en diferentes eventos y escenarios, consolidando un proyecto musical enfocado en el género popular y de despecho. Su nombre empezó a ganar reconocimiento entre la comunidad latina, mientras construía un sueño que parecía avanzar con firmeza.

Sin embargo, el destino cambió radicalmente el 28 de enero de 2025, cuando fue detenida por agentes del ICE en Estados Unidos. La artista permaneció privada de la libertad durante cinco semanas, una experiencia que marcó profundamente su vida.

“Fue uno de los momentos más duros y difíciles que he vivido”, confiesa.

Tras el proceso migratorio, Fayine fue deportada a España, donde intentó continuar su carrera musical. No obstante, adaptarse a una nueva cultura y a un mercado diferente representó un nuevo desafío.

“España tiene una cultura totalmente distinta en cuanto a la música. Ha sido difícil volver a empezar”, explica.

Pese a las dificultades, la cantante no ha renunciado a sus sueños. Hoy, con más fuerza y madurez, prepara su regreso a Colombia, especialmente a su tierra vallecaucana, donde espera reencontrarse con el cariño del público y reconstruir su camino artístico.

“Mi sueño sigue siendo la música. Quiero regresar a mi país, trabajar fuerte y seguir creciendo artísticamente, llevando mi música a más corazones”, afirma con esperanza.

La historia de Fayine Amor y Despecho refleja la realidad de muchos migrantes latinoamericanos que salen de sus países persiguiendo oportunidades y enfrentan grandes sacrificios en el camino. Pero también es un ejemplo de resiliencia, demostrando que los sueños pueden mantenerse vivos incluso después de los momentos más difíciles.

Ahora, Tuluá se prepara para recibir nuevamente a una artista que, pese a las caídas y obstáculos, sigue apostándole a la música como motor de vida y esperanza.