Según el reporte preliminar, la menor viajaba en motocicleta junto a su madre cuando, al caer en el hueco, la conductora perdió el control del vehículo. En ese momento, un camión que circulaba en el mismo sentido las alcanzó y arrolló a la joven, quien falleció en el lugar de los hechos.

La madre de la víctima fue remitida a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado.

La comunidad denunció el pésimo estado de la vía y exigió a las autoridades el mantenimiento urgente de este corredor, que ya ha sido escenario de múltiples accidentes.