Este sábado, a mediodía, se entregarán varios reconocimientos a personas y empresas destacadas de la región; a las 2:00 p.m se iniciará la cabalgata en Barrágan y culminará en la hacienda La Galicia. A las 7:30 p.m. en el tablado será la presentación de Yamid Bermúdez «Tributo a Luis Alberto Posada».



El domingo 17 de agosto, a las 10:00 a.m Mercado campesino. 10:30 a.m. Carrera de caballitos de palo. 1:00 p.m. Desfile de silleteros. 2:30 p.m. Papayera, cantantes y recreación en la plaza de toros.



8:00 p.m. En el tablado: Orquesta y música popular.



El lunes 18 de agosto, 10:00 a.m. Concurso para todos los gustos en el tablado popular.



Los comerciantes y la junta organizadora de las fiestas esperan a todos los amigos de Barragán para que se peguen la trepadita y disfruten del puente festivo.