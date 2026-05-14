Arqueros:
Kevin Mier
Álvaro Montero
Mosquera Marmolejo
David Ospina
Aldair Quintana
Camilo Vargas
Defensas y volantes:
Álvaro Angulo
Jhon Arias
Santiago Arias
Yáser Asprilla
Jordan Barrera
Wilmar Barrios
Cristian Borja
Juan Cabal
Jaminton Campaz
Johan Carbonero
Jorge Carrascal
Edwuin Cetré
Kevin Castaño
Juan Cuadrado
Carlos Cuesta
Nélson Deossa
Willer Ditta
Andrés Gómez
Sebastián Gómez
Jéferson Lerma
Jhon Lucumí
Deiver Machado
Jhon Mendoza
Yerry Mina
Johan Mojica
Yerson Mosquera
Daniel Muñoz
Edier Ocampo
Juan Portilla
Gustavo Puerta
Juanfer Quintero
Johan Rojas
Andrés Román
Johan Romañana
Dávinson Sánchez
Jhon Solín
Sebastián Villa
Neyser Villarreal
Luis Díaz
James Rodríguez
Delanteros:
Rafael Santos Borré
Jhon Córdoba
Jhon Jáder Durán
Juan Camilo Hernández
Juan Manuel Rengifo
Luis Suárez
Kevin Viveros
La preconvocatoria será la base para definir la nómina definitiva que afrontará los próximos partidos amistosos de la Selección Colombia en el camino hacia la Copa Mundial de 2026.
