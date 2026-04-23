En esta ocasión, UBanda une fuerzas con Christian Jaramillo, heredero del legado del legendario Julio Jaramillo, aportando una carga emocional y vocal que eleva la canción a otro nivel. El resultado es una pieza íntima y profunda que conecta con quienes han vivido amores intensos, pero incompletos.

“Pero tú” es, en esencia, una montaña rusa de emociones. Narra la historia de un amor que se anhela con fuerza, pero que nunca logra consolidarse, dejando a su paso un limbo de sentimientos donde la incertidumbre pesa más que la esperanza. UBanda describe este trabajo como un “feat muy importante”, no solo por la trayectoria de su invitado, sino por la riqueza interpretativa que logra transmitir.

El videoclip acompaña esta narrativa con una propuesta visual distinta: una tragedia donde el amor se vive desde dos perspectivas, la del que lo siente en carne propia y la del que lo observa consumirse. Una dualidad que resalta la intensidad de las emociones que envuelven la historia.

Este lanzamiento forma parte de un proyecto discográfico que la banda irá revelando progresivamente, iniciando con “Story” y proyectando un total de 13 canciones que prometen autenticidad y conexión real con el público. UBanda apuesta por rescatar la esencia de los sonidos clásicos, esos que nacen desde lo más puro del sentimiento.

La portada de “Pero tú” también habla por sí sola: una representación simbólica del amor ardiente, donde ella aparece en vapor y él en fuego, reflejando la intensidad y el contraste emocional que define esta historia.

Con este sencillo, UBanda no solo reafirma su identidad musical, sino que también le apuesta a revivir el bolero con un aire contemporáneo, demostrando que los amores imposibles siguen siendo una de las inspiraciones más poderosas en la música.