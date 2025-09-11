De acuerdo con lo informado, por el barrio Príncipe se encontraron tres caballos deambulando en la vía, situación que ocasionó el hecho y dejó a uno de los animales con graves lesiones. El ejemplar afectado fue atendido por los veterinarios de la Secretaría de Gobierno de Tuluá y los propietarios, que llegaron al sitio, fueron sancionados con un comparendo y se procedió con la incautación de los otros dos animales.

«Hacemos el llamado a la ciudadanía para que asuma con responsabilidad el cuidado de sus animales, evitando que transiten en la vía pública y pongan en riesgo su vida y la de los demás» dijo José Martín Hincapié, titular de la dependencia.