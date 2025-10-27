Julián, de familia humilde y con una historia de vida inspiradora, vivió el desplazamiento a Cali cuando apenas tenía cinco años. Allí, rodeado de mariachis y músicos populares, sus propios tíos, empezó a forjar su camino artístico y a demostrar el talento que hoy lo tiene en boca de todos.



Su carrera arrancó a los 23 años, cuando grabó su primer trabajo discográfico en los estudios del Charrito Negro, con temas que muchos aún recuerdan como Así soy yo, A mi hijo y La hiedra. Desde entonces no ha parado de cosechar triunfos: fue ganador del Festival Nacional de Música Carrilera en Sevilla, campeón del Concurso Nacional de Música Popular en Todos los Santos, y tercer lugar en el reality “Yo soy Popular” de Telepacífico.



Su tema Estorbando en vida lo catapultó en plataformas digitales, y ahora con “Ahí va el degenerado”, Julián muestra una faceta más atrevida y directa, con ese sello inconfundible de sentimiento y picardía que lo caracteriza.



Con paso firme y guitarra en mano, Julián Quevedo sigue demostrando que el talento vallecaucano está más vivo que nunca.

¡Y prepárense, porque este “degenerado” musical viene con todo para poner a brindar a más de uno!