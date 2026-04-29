El cuerpo fue hallado en medio de un zanjón, frente al sector de Rancho Panorama y a pocos metros de la Terminal de Transportes del municipio.

Al lugar acudieron paramédicos tras el llamado de la comunidad, quienes intentaron auxiliarlo, pero la persona ya no presentaba signos vitales.

Por ahora se desconoce la identidad del fallecido y las causas de su muerte. Las autoridades hicieron presencia en la zona para adelantar la inspección y las investigaciones correspondientes.

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