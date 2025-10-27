Según las primeras versiones, un motociclista colisionó fuertemente contra un camión y, tras el impacto, la motocicleta se incendió de inmediato.

Testigos del hecho relataron que el fuego se propagó rápidamente, impidiendo que la víctima pudiera ser auxiliada a tiempo. El motociclista perdió la vida en el lugar de los hechos.

Las autoridades de tránsito y los organismos de emergencia atendieron la situación, logrando controlar el incendio y restablecer parcialmente el flujo vehicular, que permaneció congestionado durante varios minutos.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.