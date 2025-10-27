En una final vibrante, La Abundancia venció por la mínima diferencia (1-0) al conjunto Gran Combo Andaluz, asegurando así el título en uno de los campeonatos más tradicionales del balompié aficionado tulueño.

El tercer lugar fue para Atiko F.C, que superó 3-2 a Consignataria Rojas, escuadra que debió conformarse con la cuarta posición. El trofeo al goleador del torneo fue para Carlos Andrés Rodas, jugador de La Abundancia, mientras que el mismo equipo obtuvo además el reconocimiento a una de las vallas menos vencidas, reflejo de su solidez defensiva a lo largo del certamen.



El evento, que contó con la participación de 12 equipos de la región, registró una excelente asistencia de público cada fin de semana, consolidándose una vez más como un espacio de integración, deporte y sana competencia entre los veteranos del fútbol local.

Los orgaizadores de este torneo ya tienen abiertas las inscripciones para el próximo campeonato.