Durante la audiencia general de este miércoles en el Vaticano, el pontífice aseguró que recibió con dolor la noticia de la situación que atraviesa esa región del país.

“Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas”, expresó.

Asimismo, manifestó su cercanía espiritual con las familias afectadas e hizo un llamado a toda la sociedad colombiana para rechazar la violencia.

“Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares, y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz”, agregó.

El mensaje se conoce en medio de la preocupación nacional por los recientes atentados y hechos armados ocurridos en departamentos como Cauca y Valle del Cauca.