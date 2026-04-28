Tras la detonación, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía como medida preventiva, mientras unidades especializadas verifican posibles afectaciones y adelantan la atención de la emergencia.

Hasta el momento no se ha confirmado el estado del conductor ni si hay personas heridas, mientras organismos de seguridad continúan en el lugar evaluando la situación.

Se recomienda a los conductores evitar este corredor vial y estar atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura de la vía.