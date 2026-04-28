Según estos reportes, la mujer murió en un bombardeo de la Fuerza Pública realizado a finales de marzo en Vaupés, operación en la que también habría resultado herido el jefe disidente. Desde entonces, se habría gestado una respuesta violenta contra el Estado.

De acuerdo con información revelada por medios como Canal 1, Mordisco se habría reunido días atrás con otros cabecillas como alias “Farley”, “Madmax” y “Marlon”, con quienes habría coordinado la ofensiva criminal que hoy deja al menos 31 acciones terroristas, más de 20 muertos y decenas de heridos.

Los ataques han incluido explosivos en vías, hostigamientos armados, incineración de vehículos y el uso de drones con cargas explosivas, afectando tanto a la Fuerza Pública como a la población civil.

El hecho más grave se registró en la vía Panamericana, en jurisdicción de Cajibío, donde la detonación de un artefacto al paso de varios vehículos dejó una masacre con múltiples víctimas.

Las autoridades también relacionan esta ofensiva con los recientes golpes a la estructura del cabecilla, incluyendo la captura de familiares y la afectación a su círculo cercano, lo que habría intensificado su reacción violenta.

Expertos no descartan que, además de una venganza personal, esta escalada responda a una estrategia para demostrar poder territorial en medio de la presión militar en regiones clave del suroccidente colombiano.

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Fuentes: El Colombiano y Canal 1.