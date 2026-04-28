El hecho ocurrió el lunes 27 de abril y, según información preliminar, la víctima presentaba múltiples hematomas en el tórax, lesiones que habrían sido causadas durante una presunta riña entre internos.

Vergara González había sido trasladado desde un centro penitenciario de Cali hacia Buga en el año 2021.

Se conoció además que cumplía condena por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, y que había sido sentenciado por el asesinato de una mujer en una estación del sistema MÍO en Cali.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro del centro carcelario y establecer responsabilidades.