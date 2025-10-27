«Fue un espacio donde nuestros jóvenes expresaron sus ideas, sueños y propuestas para seguir construyendo juntos una comunidad más justa, inclusiva y con oportunidades para todos» dijo el alcalde John Freddy Valencia.

“Hemos tenido una agenda muy nutrida, que hace parte del plan de acción anual que se trabaja con los niños, niñas y adolescentes, donde ellos priorizan esos temas que quieren saber y conocer, realizando actividades lúdicas y pedagógicas, para que puedan fortalecer sus habilidades y capacidades de liderazgo”, precisó el mandatario. Este escenario de participación, liderado por el programa de infancia y adolescencia, ha trabajado a lo largo del año en el fortalecimiento del liderazgo y el reconocimiento de derechos de la niñez y adolescencia del municipio.