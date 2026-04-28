La funcionaria explicó que los cerca de $6.000 millones inicialmente destinados a esa obra serán redireccionados para trabajos de pavimentación en diferentes sectores urbanos y rurales de Tuluá.

Según indicó, la decisión fue tomada luego de reuniones y encuentros con comunidades, donde la principal solicitud ciudadana fue la recuperación de la malla vial en barrios y corregimientos.

Además, anunció que ya se diseñó un cronograma de intervención junto a líderes comunitarios, priorizando los puntos con mayor deterioro y necesidad.