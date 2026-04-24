Durante su visita a Colombia, en el marco de un evento académico en la Universidad de La Sabana, el experto —reconocido por su papel clave en la respuesta científica al covid— fue enfático: “Habrá otra pandemia, la pregunta es cuándo”.

Horby explicó que, a diferencia del covid-19, cuya mortalidad se concentró en adultos mayores, no existe garantía de que el próximo evento tenga el mismo comportamiento. “No hay razón para pensar que no podamos enfrentar una pandemia donde la mayoría de las muertes sean de niños”, advirtió.

El especialista también señaló que, aunque América Latina avanzó en capacidades científicas y tecnológicas durante la emergencia reciente, persisten debilidades clave, especialmente en financiación, cooperación internacional y preparación estructural.

Asimismo, alertó sobre la fragilidad del compromiso político global y el debilitamiento de la confianza en la ciencia, factores que podrían afectar la respuesta ante futuras emergencias sanitarias.

El investigador insistió en la necesidad de fortalecer la inversión en vacunas, diagnósticos y tratamientos, así como en consolidar alianzas internacionales, al considerar que la preparación actual sigue siendo insuficiente frente a un riesgo que, según estimaciones, podría materializarse en la próxima década.