De acuerdo con información preliminar entregada por Asocaña, el hecho dejó una persona muerta, un trabajador herido y al menos tres desaparecidos, lo que mantiene en alerta a las autoridades de la región.

El automotor se movilizaba por una zona del norte del departamento cuando fue interceptado por el grupo ilegal, que abrió fuego contra sus ocupantes. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas.

Tras el ataque, organismos de seguridad iniciaron operativos de búsqueda para ubicar a las personas reportadas como desaparecidas y dar con los responsables.

Asocaña rechazó el hecho violento y pidió garantías de seguridad para los trabajadores del sector agroindustrial, mientras crece la preocupación por la escalada de violencia en esta zona del suroccidente colombiano.