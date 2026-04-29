Según la investigación preliminar, la joven habría sido engañada para acudir a una vivienda donde fue atacada. Posteriormente, su cuerpo fue enterrado en un gallinero dentro del mismo predio. El caso causó mayor indignación luego de conocerse que el crimen habría sido grabado por las propias menores implicadas.

Ahora, Carmen Angélica Becerra, madre de la víctima, aseguró que el asesinato fue planeado con anticipación. “La de 13 años le manda mensajes a mi hija diciendo que le iba a presentar a alguien y esa fue la estrategia que usó para sacar a mi hija”, afirmó en entrevista.

Becerra sostuvo que detrás del crimen existiría un conflicto personal entre Leila y una de las agresoras. “Mi hija y ella habían salido mal por un muchacho… ya tenían cuatro meses que no se hablaban, pero mi hija confiaba en ella”, relató.

La mujer también denunció que las responsables registraron en video el ataque. “La de 13 años le dice a mi hija: ‘Se te apareció el diablo’… en ningún momento soltaron la cuerda”, aseguró.

Sobre el hallazgo del cuerpo, indicó que el sitio ya estaba preparado. “Ya tenían el hoyo ahí… esa misma noche le quitaron la vida”, manifestó.

Frente al proceso judicial, cuestionó las decisiones adoptadas por las autoridades. “Todo el juicio fue siempre sus derechos de ellas, nunca más los derechos de mi hija”, expresó.

Finalmente, habló del dolor que enfrenta tras la pérdida. “¿Cómo aprender yo a vivir sin estar mi hija?… prácticamente me destruyeron la vida”, concluyó.