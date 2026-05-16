Se trata de Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno de Cubarral, quien acompañaba al exmandatario al momento del ataque.

Según la información preliminar, ambos se movilizaban en una motocicleta con publicidad política cuando fueron interceptados por cuatro hombres encapuchados que les dispararon en repetidas ocasiones en zona rural del municipio.

Inicialmente se había informado que Cardona había resultado herido y había sido trasladado a un centro asistencial en Granada, Meta. Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Tras el doble homicidio, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

Las autoridades convocaron un consejo extraordinario de seguridad y desplegaron operativos especiales, plan candado y refuerzo militar y policial en la zona donde ocurrió el crimen.

El caso ha generado preocupación entre sectores políticos del departamento y miembros de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, quienes venían denunciando amenazas contra integrantes del movimiento en diferentes regiones del país.