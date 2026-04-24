El título fue obtenido por la categoría Youth Coed Median, que logró la medalla de oro luego de una destacada presentación en el ESPN Wide World of Sports Complex, escenario donde se reúnen las mejores selecciones del mundo. El equipo colombiano superó a potencias como Inglaterra y Ecuador, gracias a una rutina que combinó alto nivel técnico, sincronización, dificultad acrobática y ejecución limpia.

La delegación nacional estuvo conformada por 45 atletas que compitieron en dos categorías. El equipo Youth Coed Median, dirigido por Sergio André Suárez, integró a 24 deportistas de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, quienes durante ocho meses se prepararon con jornadas intensas de entrenamiento físico, acrobático y coreográfico.

Por su parte, la categoría Junior Coed Advanced, bajo la dirección de Sebastián Rivera, también tuvo una sobresaliente actuación al quedarse con la medalla de plata, aportando al balance positivo del país en el campeonato.

Este resultado refleja el crecimiento del porrismo en Colombia, disciplina que ha venido ganando reconocimiento internacional gracias al trabajo articulado con la Federación Colombiana de Porrismo, el respaldo de las familias y el compromiso de los atletas.

Además del logro deportivo, la participación colombiana destacó por su nivel competitivo frente a delegaciones con mayor trayectoria, consolidando al país como una potencia emergente en este deporte.

El triunfo no solo representa una medalla, sino también el resultado de meses de disciplina, sacrificio y trabajo en equipo, que hoy posicionan a Colombia en lo más alto del porrismo mundial.