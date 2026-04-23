La revista Nature, referente global en investigación multidisciplinaria, actualizó este índice que evalúa la participación de instituciones en artículos publicados en 145 revistas científicas de alto impacto. En total, 106 entidades colombianas lograron ingresar al listado, entre universidades, centros de investigación y organizaciones científicas.

Dentro de este grupo, la UCEVA aparece en la posición 43, consolidándose como una de las instituciones regionales que aporta a la generación de conocimiento en el país. Su inclusión refleja el avance en investigación y el fortalecimiento de sus procesos académicos.

El Nature Index mide la producción científica a través de dos indicadores: el count, que contabiliza el número total de artículos en los que participa una institución, y el share, que establece el aporte real de cada entidad en esas publicaciones. Este último permite identificar el peso de su contribución en trabajos colaborativos.

Liderazgo nacional

El ranking está encabezado por la Universidad de los Andes, seguida por la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, instituciones que lideran la producción científica del país en revistas de alto impacto.

También figuran en posiciones destacadas la Universidad Industrial de Santander y la Universidad del Valle, así como entidades como el Servicio Geológico Colombiano y centros de investigación médica.

Un logro para la región

La presencia de la UCEVA en este listado representa un reconocimiento al trabajo investigativo que se viene desarrollando desde Tuluá, demostrando que las regiones también están aportando a la ciencia global.

Este resultado no solo posiciona a la institución en el mapa académico internacional, sino que también evidencia el potencial del Valle del Cauca en materia de investigación, innovación y desarrollo científico.