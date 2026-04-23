“Yo vivo cerca de aquí, en el barrio San Pedro Claver. Un día, una vecina como me veía muy deprimida, me invitó a caminar aquí a la cancha. Al final, miramos hacia una ventana donde había mucha gente, y entramos a preguntar de qué se trataba”, recuerda Bersaida el día en el que encontró motivación para vivir.

Curiosamente recuerda, su luz se encendió en el mismo sitio donde hace 22 años apagaron la del ‘Palomo’ Usuriaga. Junto a 60 personas mayores de 60 años encontró un aliciente frente al olvido de sus cuatro hijos.

“Aquí encontré el hogar que no tengo, porque vivo solita, mi esposo murió hace 11 años. Una vez me iban a internar, por un cuadro depresivo severo, entonces mi hija dijo que se encargaría de mí, pero desde ese día no la he vuelto a ver. Vivo con mi hijo de 48 años, pero no me voltea a mirar, ni me saluda, y me da mucho miedo, porque entra y sale, y no aporta nada”, resume Bersaida sobre su drama familiar.

“Son hijos de nombre. Quisiera que fueran un día a visitarme o al menos, que me llamen”, cuenta, mientras recorre la pista que rodea la cancha del 12 de Octubre, el barrio en el que Albeiro Usuriaga hizo leyenda.

“Aquí nació, murió y también lo bautizaron como ‘El Palomo’”, recuerda Yolanda Usuriaga, hermana del ídolo de las hinchadas del América de Cali y de Independiente de Argentina, ganador de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 1989 y artífice del gol que clasificó a Colombia al Mundial de Italia 90.

Un 11 de febrero de 2004 le cortaron el vuelo al ‘Palomo Usuariaga’ mientras jugaba dominó en una equina de su barrio. Hace dos años, por fortuna para Bersaida y muchos adultos mayores de Cali, este es el punto de encuentro para los que van al Centro Vida que les brinda atención de lunes a viernes.

Ese ameno espacio hoy lo disfrutan 500 personas mayores que acuden a los Centros Vida ubicados en las Comunas 7, 12, 16 y 20 de Cali. Pero que aumentan en el departamento a 5.000 beneficiarios sumando los atendidos en los Centros Vida de la Gobernación en Buga, Buenaventura y Cartago, y los 40 Centros Vida y 23 Centros de Protección en los municipios que apoya la Administración departamental.

“Basta con aportar la cédula de ciudadanía del beneficiado y su acudiente, la historia clínica, los recibos de servicios públicos, y que el Sisbén no supere la categoría C18 para disfrutar de los servicios”, detalla Jennifer Galeano, coordinadora del Centro Vida de la Comuna 12.

Una cálida apuesta que se fortalece en la Política Pública Departamental de Envejecimiento y Vejez.

“Estamos muy felices de ver que las personas mayores vienen y aprovechan servicios en salud, medicina, enfermería e incluso, tienen alfabetización digital, deporte, recreación, encuentros intergeneracionales. De esta manera pueden tener una vida digna”, detalla Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Este legado para la región, hoy se consolida con atención humanizada. “Esta historia de los Centro Vida comenzó aproximadamente en 2017, cuando se hicieron las instalaciones. Hoy, casi 10 años después, 5.000 personas, llegan aquí para recibir sin costo atención integral en salud, nutrición y psicología”, concluyó la mandataria.