El certamen reunirá a chicos, chicas y jóvenes del centro del Valle además de sus familias. Todas las actividades se desarrollarán a partir de las ocho de la mañana.

De acuerdo con la información entregada, el certamen gira en torno a una serie de actividades culturales, deportivas y la lúdica que apunta a la recuperación de valores como la amistad, la tolerancia y el respeto de las diferencias. Francisco Ríos, rector del plantel, invitó a toda la comunidad para que se vincule a la jornada recreativa. Fiesta de la Familia Salesiana 2025 cuenta con el respaldo irrestricto de los padres de familia y de algunos patrocinadores que confían en la formación que allí se imparte.



Esperamos contar con la valiosa participación de las empresas de la región, a las cuales le hemos tocado la puerta» precisó el presbítero Ríos, tras agregar que es una buena oportunidad para mostrar las diferentes marcas y productos, pues el público está garantizado.