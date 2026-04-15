El siniestro ocurrió en la carrera 8ª con calle 16, donde, según versiones preliminares, el adulto mayor fue arrollado por una motocicleta en la que se movilizaban dos jóvenes. Tras el impacto, la víctima fue trasladada al Hospital San José de Buga, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

De manera extraoficial, se conoció que el conductor de la motocicleta sería un menor de edad. Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Adriano Barahona era reconocido en la ciudad por dedicarse al arreglo de tumbas en el Cementerio Central, labor que lo hizo ampliamente conocido entre la comunidad.

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