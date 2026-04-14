Según el documento conocido en primicia por Caracol Radio, 272 aeronaves, es decir, el 81% de la flota, no cuentan con aseguramiento, lo que representa un alto riesgo para el patrimonio público en caso de accidentes o siniestros.

El ente de control también confirmó que el avión Hércules FAC 1016 accidentado recientemente no tenía póliza de seguro, pese a que contaba con más del 50% de vida útil disponible y estaba certificado para operar hasta 2027. La aeronave había sido entregada por Estados Unidos en 2020 y tenía un valor estimado de 12 millones de dólares.

Asimismo, la Contraloría advirtió que solo el 4,6% del presupuesto de defensa, equivalente a $3,8 billones, fue destinado a inversión, situación que limita la modernización del sector y aumenta el riesgo operativo.

El informe también expresó preocupación por la falta de seguros adicionales que permitan garantizar compensaciones económicas a tripulantes y miembros de la Fuerza Pública afectados en eventuales accidentes.

Aunque el presupuesto del sector Defensa ha tenido incrementos recientes, el organismo de control señaló que la inversión sigue siendo insuficiente, lo que podría afectar la modernización y seguridad de la flota aérea militar del país.