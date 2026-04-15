Cuando el partido parecía condenado al alargue y la tensión se apoderaba del estadio, apareció el talento de Lucho. Corría el minuto 88 cuando el colombiano recibió un pase de taco de Jamal Musiala, se acomodó con sangre fría y sacó un potente derechazo que, tras un leve desvío, terminó en el fondo de la red para desatar la locura en territorio alemán.

Más allá del gol, Luis Díaz fue desequilibrante durante todo el compromiso. Su velocidad, sacrificio y lectura de juego fueron fundamentales para incomodar a la defensa madridista y abrir espacios en ataque. Incluso en el tanto de Harry Kane, el colombiano fue clave al arrastrar marcas y dejar libre el camino para la definición.

El partido tuvo de todo: errores de arqueros, golazos, remontadas y emociones de principio a fin. El Madrid golpeó primero con un tanto tempranero de Arda Güler, pero Bayern respondió rápido con jerarquía. El conjunto español volvió a complicar con anotaciones de Güler y Kylian Mbappé, aunque el equipo alemán nunca perdió el orden ni la fe.

En el tramo final, con el rival replegado y con un hombre menos tras la expulsión de Eduardo Camavinga, el Bayern encontró el premio a su insistencia. Y fue Lucho Díaz, el hombre de los momentos grandes, quien se encargó de firmar una clasificación memorable.

Con esta actuación consagratoria, Luis Díaz no solo llevó al Bayern a semifinales, sino que reafirmó su estatus como el gran referente colombiano en la élite del fútbol europeo. Una noche mágica que quedará marcada con sello tricolor.

Imagen tomada de: AS.