La programación iniciará a las 6:00 p.m. con una eucaristía en la Basílica San Luis Gonzaga, para luego dar paso a una caminata que recorrerá varios puntos centrales del municipio. La invitación a la ciudadanía es vestir de blanco y llevar una vela, como símbolo de unión, vida y libertad.

Cabe recordar que la médica fue plagiada junto con sus dos hijos menores, quienes fueron liberados al día siguiente, mientras ella continúa en poder de sus captores.

Con esta jornada, familiares, amigos y habitantes de Sevilla buscan enviar un mensaje de respaldo a la familia de la profesional y reiterar el llamado a las autoridades para lograr su pronta liberación.