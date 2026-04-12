Yan Trujillo, un ciudadano que intervino en el rescate de personas heridas, fue homenajeado por la empresa Honda tras su decisiva actuación en medio del caos. Sin dudarlo, ayudó a asistir a las víctimas en una situación donde cada segundo era crucial.

Como reconocimiento, la compañía le entregó una motocicleta XR 190, destacando su solidaridad y compromiso en un momento crítico.

El gesto busca resaltar la importancia de quienes, sin ser parte de organismos de emergencia, actúan de manera oportuna para salvar vidas en situaciones extremas.