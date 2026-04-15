Según el gremio, la jornada de protesta se realiza por inconformidades con el nuevo modelo de salud del magisterio, que —afirman— presenta fallas en asignación de citas, continuidad de tratamientos y cobertura para docentes y sus familias, especialmente en zonas apartadas.

Además, los maestros reclaman el ajuste salarial para 2026, el cumplimiento de acuerdos firmados con el Gobierno y mayores garantías laborales. Fecode también pidió la creación de una mesa técnica permanente para mejorar la atención en salud del magisterio.

La jornada cuenta con el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores y la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación.

En Cali, los docentes se concentrarán desde las 9:00 a. m. en la Estación del Ferrocarril y marcharán hasta la Plazoleta de San Francisco.

Se prevé que miles de estudiantes resulten afectados por la suspensión de actividades académicas durante la jornada de movilizaciones.