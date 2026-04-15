La medida fue establecida mediante el Decreto 500 de 2024, que determinó que el tercer viernes de abril de cada año tendrá carácter cívico, pero únicamente para algunas entidades del sector público.

¿Quiénes no trabajan el 17 de abril?

El día cívico aplicará principalmente para:

Ministerios

Departamentos administrativos

Superintendencias

Institutos y agencias nacionales

Sin embargo, alcaldías, gobernaciones, universidades y colegios públicos pueden acogerse voluntariamente, pero no están obligados a suspender actividades.

Esto significa que empresas privadas, comercio, colegios y la mayoría de instituciones funcionarán normalmente.

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?

El siguiente festivo oficial en el país será el 1 de mayo, Día del Trabajo, que sí aplicará para todos los sectores a nivel nacional.

Por lo tanto, el 17 de abril será un día laboral normal para la mayoría de colombianos, pese a la jornada cívica establecida por el Gobierno.