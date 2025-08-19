La actividad contó con más de 40 empresarios de la cocina bugueña que presentaron sus mejores creaciones culinarias, ofreciendo a propios y visitantes una experiencia gastronómica que deleitó todos los sentidos.

“La propuesta incluyó una amplia variedad de sabores: desde la auténtica cocina típica regional y bebidas tradicionales, hasta exquisitos postres y lo más selecto de la gastronomía contemporánea, todo reunido en un mismo espacio creando una verdadera fiesta del paladar.

El festival complementó la oferta gastronómica con un programa de entretenimiento de primer que incluyó el shows en vivo, masterclass culinarias, presentaciones de DJs reconocidos y artistas que garantizaron una jornada para todos los gustos. La alcaldesa Karol Matínez destacó la participación de los expositores que una vez más demostraron a Buga como un destino turístico y con diversidad.