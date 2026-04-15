Pese a los intentos por auxiliarla, el impacto del choque eléctrico resultó fatal. La joven era hija del pastor Juan Carlos Rodríguez, líder de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en la sede del barrio El Moderno.

La noticia provocó un ambiente de luto entre los fieles del Distrito 35 de la congregación, donde la familia Rodríguez es reconocida por su labor espiritual. A través de comunicados, miembros de la iglesia expresaron su solidaridad y acompañamiento ante la irreparable pérdida.

Amigos y hermanos de fe recordaron a Jileidis por su servicio y compromiso con la comunidad cristiana.

Tras el hecho, autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones al manipular electrodomésticos y conexiones eléctricas, especialmente en lugares con humedad o instalaciones antiguas.

La tragedia deja consternada a la comunidad religiosa y un profundo vacío entre quienes compartieron con la joven.